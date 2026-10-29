Gak mau ART-nya kerja selamanya, Cinta Laura biayai sekolah mereka sampai lulus

Hiburan

Cinta Laura baru saja cerita soal aksi sosialnya yang menyentuh banget. Aktris berusia 33 tahun ini ternyata membiayai dua asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di rumahnya supaya bisa menyelesaikan pendidikan setara SMA.

Ceritanya, kedua ART ini datang ke Cinta saat masa pandemi COVID-19 dalam kondisi sudah putus sekolah. Cinta memutuskan untuk membantu mereka sekolah lagi. Rencananya pun terstruktur: ART yang lebih tua disekolahkan lewat program Paket C sampai akhirnya lulus dengan nilai bagus.

Nah, buat ART yang lebih muda, Cinta juga kasih kesempatan yang sama buat lanjut sekolah, dan sekarang sudah sampai duduk di bangku kelas 11. Keren banget, kan?

Alasannya simpel tapi dalem. Cinta ingin kedua ART-nya punya masa depan yang lebih baik dan nggak pengin mereka jadi ART seumur hidup. Menurutnya, ijazah itu penting banget supaya mereka punya kesempatan mengejar karier di bidang lain sesuai keinginan mereka nanti.

Aku enggak mau mereka jadi ART selamanya, dong, kata Cinta Laura saat hadir di sebuah program tv. Jujur, ini definisi bos idaman yang sebenarnya. Kita semua butuh dukungan kayak gini buat naik level dalam hidup!