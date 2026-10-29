Rebecca Tamara potong rambut, jadi makin fresh!

Hiburan

Artis Rebecca Tamara memperlihatkan tampilan baru. Dia kini memilih tampil dengan potongan rambut pendek, dan penampilannya ramai menyita perhatian.

Rebecca terlihat mencoba gaya ini saat menghadiri sebuah acara produk. Enggak cuma itu, dia juga tampil sporty banget pakai kaus polo, celana pendek, sepatu olahraga, lengkap dengan raket padel di tangannya. Vibes-nya benar-benar aktif dan energik!

Netizen pun langsung heboh bereaksi melihat perubahan ini. Clara Bernadeth sampai berkomentar, "The hair," sementara yang lain bilang kalau tampilan Rebecca "fresh banget kak". Oh iya, ada juga momen manis saat Rebecca berpose sambil memegang kopi dengan senyuman lebarnya.