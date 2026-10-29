Film Filosofi Teras bakal tayang 24 Desember 2026, sutradaranya pede hadapi film Hollywood

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Sutradara Affandi Abdul berharap film Filosofi Teras bisa memberi bekal bagi penonton dalam menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari. Hal itu menjadi pesan utama yang ingin ia sampaikan lewat film adaptasi buku karya Henry Manampiring ini.

Affandi ingin penonton bisa memahami pesan cerita yang disampaikan setelah menonton film tersebut. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, 27 Oktober 2026.

Film Filosofi Teras dijadwalkan tayang di bioskop pada 24 Desember 2026. Affandi menyadari tantangan berat karena jadwal tayangnya berdekatan dengan dua film besar Hollywood, yaitu Avengers: Doomsday dan Dune: Part Three.

Meski sempat terkejut, Affandi tetap yakin kalau filmnya punya kelompok penonton tersendiri. Apalagi, ia berharap para pembaca buku Filosofi Teras juga ikut menyaksikan versi layar lebarnya karena basis pembaca tersebut jadi peluang besar untuk menjangkau penonton bioskop.

Soal jumlah penonton, Affandi blak-blakan kalau pembuat film pasti ingin karyanya disaksikan banyak orang. Ia sendiri mengaku berharap filmnya mendapat penonton yang ramai dan baik.

Uniknya, Affandi justru melihat jadwal tayang yang berada setelah film-film Hollywood tersebut sebagai keuntungan. Menurutnya, lebih baik masuk setelah film super besar bertanding daripada harus "ketiban" kalau tayang sebelumnya. "Kita biarkan mereka bertanding dulu, nanti kita masukin setelahnya, eh ada kita lho," tambahnya sambil tertawa.

Sebagai informasi, Filosofi Teras mengadaptasi buku Henry Manampiring yang mengenalkan filsafat Stoisisme untuk mengelola emosi dan menghadapi tekanan hidup. Film ini dibintangi oleh Sherina Munaf, Zee Asadel, Ge Pamungkas, Lydia Kandou, Kiki Narendra, Rangga Nattra, Givina, Dinda Kanya Dewi, Dinda Cresheilla, Tubagus Ali, Ina Marika, dan Putri Ayudya.