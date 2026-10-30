Melly Mono tampil cantik pakai kebaya hijau zamrud, netizen: Emang boleh seayu itu?

Hiburan

Penyanyi Melly Mono baru saja pamer pesona lewat foto berkebaya yang diunggah di Instagram pada 29 Oktober 2026. Penampilannya benar-benar mencuri perhatian karena terlihat sangat anggun.

Melly memilih kebaya brokat warna hijau zamrud yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan. Biar makin lengkap kesan klasiknya, ia juga menambahkan bros tradisional. Jujur, pemilihan warnanya juara banget dan bikin look-nya kelihatan mewah tapi tetap kalem.

Bagi Melly, memakai kebaya bukan cuma soal gaya atau merawat warisan, tapi juga cara untuk merayakan identitas bangsa. Sebuah pemikiran yang manis banget, ya!

Netizen pun langsung menyerbu kolom komentarnya. Penyanyi Kristina bahkan sampai berkomentar, "Masyaallah geulisna," sementara yang lain mempertanyakan apakah ada orang yang boleh seayu itu. Kita semua setuju kan kalau look ini sukses besar?