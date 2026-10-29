Cara Arda ex Naff dan Tantri Kotak Ajak Anak Muda Selamatkan Lingkungan

Hiburan

Keresahan soal masa depan bumi makin terasa, dan menurut Hatna Danarda alias Arda, anak muda Indonesia sekarang sudah mulai berani dan peduli sama isu lingkungan. Apalagi momen Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober jadi pengingat kalau perjuangan generasi sekarang bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat memastikan generasi setelah mereka masih bisa hidup layak.

Arda merasa perhatian anak muda terhadap persoalan iklim adalah harapan besar, terutama karena dampak kerusakan alam sudah mulai dirasakan masyarakat. Tapi, ada satu kritik halus buat kita semua: jangan sampai kepedulian ini cuma berhenti di level "viral" atau ramai dibicarakan di media sosial saja. Menurutnya, menyuarakan isu lingkungan di medsos itu langkah awal yang positif, tapi harus dilanjutkan dengan aksi nyata yang konsisten supaya dampaknya berkelanjutan.

Kenapa Harus Aksi Nyata?

Arda mengambil contoh kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Baginya, bencana ini bukan cuma soal pohon yang hilang atau hutan yang rusak, tapi efek dominonya mengerikan. Kebakaran hutan bisa mengganggu kesehatan masyarakat, mengancam mata pencaharian, sampai menurunkan kualitas hidup anak-cucu di masa depan. Sebagai orang tua, Arda merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan anak-anaknya nanti tetap punya kesempatan hidup di lingkungan yang sehat.

Cara Berkontribusi Menurut Arda dan Tantri Kotak

Arda nggak cuma kasih teori, dia dan istrinya, Tantri Kotak, terjun langsung sebagai Green Ambassador Trees4Trees. Ini adalah gerakan nirlaba yang fokus pada penanaman pohon dan pelestarian lingkungan. Bagi mereka, menanam pohon bukan sekadar menghijaukan lahan, tapi cara untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan.

Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan anak muda untuk mendorong perubahan, mulai dari skala kecil sampai besar:

Pertama, terlibat dalam gerakan lingkungan melalui karya, kampanye, atau terjun langsung dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Arda percaya anak muda punya pengaruh besar untuk mendorong perubahan nyata, bukan sekadar diskusi.

Kedua, mengubah kebiasaan sehari-hari untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Cara melakukannya sangat sederhana namun berdampak besar jika dilakukan banyak orang secara konsisten:

Membiasakan membawa botol minum atau tumbler sendiri.

Menggunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali.

Memilih barang-barang yang lebih tahan lama agar tidak cepat menjadi sampah.

Tanggung Jawab Bersama

Meski aksi individu itu penting, Arda menegaskan kalau beban menjaga ekosistem nggak bisa cuma ditumpuk ke masyarakat. Dia menilai produsen dan pemerintah juga harus ambil peran dalam menciptakan sistem yang mendukung. Hal ini bisa berupa penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, akses terhadap pilihan barang yang bisa digunakan kembali, serta kebijakan yang tegas untuk mengurangi sampah.

Menurutnya, kampanye lingkungan harus terus berjalan. Tujuannya bukan untuk membuat orang merasa bersalah, tapi untuk membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bareng-bareng. Setiap pohon yang ditanam hari ini adalah harapan yang dititipkan untuk generasi mendatang.

Jadi, sudah bawa tumbler hari ini atau masih hobi pakai plastik sekali pakai?