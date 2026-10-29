Falcon Pictures garap film Gasigogi, ajak Vino G. Bastian dan Pevita Pearce

Hiburan

Falcon Pictures resmi mengumumkan proyek film terbaru berjudul Gasigogi pada 25 Oktober 2026. Gak tanggung-tanggung, mereka menggandeng sutradara asal Korea Selatan, Lee Hwan-Kyung, untuk menggarap film ini.

Bukan pertama kalinya mereka kerja bareng, karena sebelumnya Lee Hwan-Kyung pernah berkolaborasi dengan Falcon Pictures di film Miracle in Cell No. 7. Kali ini, mereka kembali membawa deretan aktor nasional, mulai dari Vino G. Bastian, Pevita Pearce, sampai Faradina Mufti.

Gasigogi sendiri bakal bercerita tentang perjuangan seorang ayah yang berusaha menyelamatkan putranya yang mengidap kanker darah. Intinya, film ini bakal mengangkat tema kasih sayang dan pengorbanan orang tua saat menghadapi situasi sulit dalam hidup. Duh, baru baca sinopsisnya aja udah kerasa sedihnya!

Vino G. Bastian bilang kalau Mr. Lee benar-benar pakai hati dalam menceritakan film ini. Menurut Vino, kalau dulu Miracle in Cell No. 7 dibuat sebagai hadiah untuk putrinya, maka Gasigogi ini dibuat sebagai hadiah buat anak laki-lakinya.

Bocoran dari Pevita Pearce juga bikin kita makin penasaran. Pevita mengaku saat proses big reading, emosinya sudah kayak roller coaster, dari ketawa sampai "rebutan tisu". Fix, ini bakal jadi tontonan yang menguras air mata.

Film Gasigogi dijadwalkan tayang pada tahun 2027. Info lebih lanjut soal perkembangan film ini bisa dipantau lewat media sosial Falcon Pictures.

Kira-kira siapa nih yang sudah siap nangis bareng di bioskop nanti?