Sutradara Laut Bercerita sengaja cari aktor yang mukanya 'tua' biar mirip mahasiswa 90-an

Hiburan

Sutradara Yosep Anggi Noen sengaja memilih pemeran film Laut Bercerita yang tampil menyerupai mahasiswa era 1990-an supaya sesuai dengan latar ceritanya. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 29 Oktober 2026.

Anggi ingin membangun visualisasi mahasiswa zaman dulu yang wajahnya terlihat lebih tua. Bahkan, menurutnya, aktor muda seperti Dewa Dayana pun sebenarnya punya wajah yang tampak tua. Pilihan ini diambil untuk membedakan tampilan mahasiswa dalam fiksi sejarah ini dengan mahasiswa masa kini.

Alasannya simpel: kalau kita lihat foto-foto lama orang tua saat kuliah, mereka sering terlihat seperti dosen. Hal itulah yang ingin ditangkap oleh Anggi dalam filmnya.

Pendekatan ini nggak cuma berlaku buat pemeran utama, tapi sampai ke pemeran latar atau figuran. Anggi menyeleksi mereka berdasarkan kecocokan wajah dengan gambaran mahasiswa zaman itu. Lucunya, ada figuran yang aslinya sudah ibu-ibu dan punya anak, tapi tetap dipilih karena wajahnya cocok jadi mahasiswa di latar cerita tersebut.

Bisa dibayangkan betapa ramenya adegan ini, karena Anggi memperkirakan ada sekitar 400 sampai 500 figuran yang terlibat.

Selain soal tampang, Anggi juga memilih aktor yang punya pemahaman akting dan sikap yang pas untuk mendalami karakter mahasiswa revolusioner. Menurutnya, aktor yang sudah punya standpoint di Indonesia lebih mudah diarahkan karena mereka sudah punya "perbekalan" untuk memerankan tokoh pergerakan mahasiswa.