Tampil elegan di red carpet Tokyo International Film Festival 2026, Laura Basuki dan Tissa Biani curi perhatian

Hiburan

Laura Basuki, Tissa Biani, dan Nicholas Saputra hadir di Tokyo International Film Festival 2026 untuk promosi film terbaru mereka, Merah Sebelum Fajar (Red Before Dawn). Film garapan sutradara Garin Nugroho ini diputar sebagai World Premiere.

Di red carpet, Laura Basuki terlihat anggun banget pakai gaun putih panjang semi-sheer. Dia tertangkap kamera berdiri bareng Nicholas Saputra yang tampil misterius dengan outfit serba hitam. Kontras warnanya oke juga, ya!

Enggak mau kalah, Tissa Biani yang berusia 24 tahun tampil dengan gaya klasik vintage. Dia pilih midi dress warna butter yellow yang dipadukan dengan fascinator hat dan heels dengan warna senada. Look-nya benar-benar manis dan elegan.

Jujur, pilihan fashion mereka berdua sukses bikin suasana red carpet jadi lebih berkelas. Menurut kalian, siapa yang paling slay di festival kali ini?