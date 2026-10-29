Manis banget! Intip bridesmaid proposal Hana Malasan yang super floral

Hiburan

Hana Malasan, aktris dan model, baru saja menggelar acara bridesmaid proposal buat persiapan pernikahannya dengan Sean Gelael. Di momen spesial ini, Hana secara resmi meminta para sahabatnya untuk menemani dia sebagai bridesmaid.

Look Hana di acara ini benar-benar on point. Dia tampil anggun pakai mini dress motif floral tanpa lengan. Atasannya punya potongan mirip korset dengan bagian bawah yang melebar, bikin tampilannya kelihatan chic tapi tetap feminin.

Untuk urusan rambut, Hana memilih gaya simpel terurai dengan model mermaid curl. Riasan wajahnya juga nggak berlebihan, dia pakai makeup natural minimalis dengan sentuhan warna coral yang soft. Biar makin lengkap, Hana juga mengenakan beberapa perhiasan mulai dari kalung, gelang, sampai cincin.

Nggak cuma outfit, detail acaranya juga gemas. Ada dekorasi dominasi warna putih dengan tulisan 'Will You Be My Bridesmaid?'. Biar nggak pucat, ada tambahan bunga-bunga warna oranye, pink, dan kuning. Bahkan, nama para sahabat Hana ditulis satu per satu di atas meja, detail yang manis banget kan?

Suasana acara berjalan lancar dan santai. Hana dan teman-temannya terlihat asyik ngobrol sambil menikmati kue yang sudah disediakan. Ada juga benda bernuansa putih dengan foto Hana saat kecil yang tampak sudah disiapkan.

Jujur, pemilihan dress floral-nya juara sih, pas banget buat vibes bridesmaid proposal yang intim dan ceria.