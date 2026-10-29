Tiket konser Syahrini tembus Rp 35 juta, fasilitasnya benar-benar sultan!

Hiburan

Harga tiket kategori VIP konser tunggal Syahrini benar-benar bikin geger karena mencapai Rp 35 juta. Angka fantastis ini pun langsung jadi bahan omongan banyak orang yang penasaran apa sih yang didapat dengan budget sebesar itu.

Promotor konser, Dino Hamid, akhirnya menjelaskan berbagai benefit mewah bagi mereka yang membeli tiket sultan tersebut. Dino Hamid menyebutkan bahwa pemegang tiket Rp 35 juta akan mendapatkan akses VIP khusus dan fasilitas lounge sendiri.

Keseruan tidak berhenti di situ. Setelah konser selesai, akan ada sesi after show engagement dalam bentuk meet and greet. Di momen itu, penonton bisa ngobrol dan tertawa bareng dengan audiensnya.

Selain pengalaman eksklusif, para pembeli tiket VIP juga akan mendapatkan limited official merchandise yang hanya tersedia bagi mereka. Dino Hamid menegaskan bahwa seluruh fasilitas mewah ini adalah nilai pasti yang sepadan bagi mereka yang rela merogoh kocek dalam-dalam.

Informasi ini disampaikan Dino Hamid saat jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Selasa 27 Oktober 2026. Jujur saja, harga segini benar-benar definisi 'sultan' banget, ya? Kira-kira ada yang berani beli nggak, atau kalian lebih pilih beli motor matic baru aja?