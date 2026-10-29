Vicky Shu sering dikira Amanda Manopo sampai Isyana Sarasvati, malah happy!

Hiburan

Bayangkan kamu lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba ada yang menyapa tapi salah nama. Nah, itulah yang sering dialami penyanyi Vicky Shu. Dia mengaku kerap disangka sebagai artis lain, mulai dari Aura Kasih, Amanda Manopo, sampai Isyana Sarasvati.

Jujurly, siapa yang nggak senang kalau dibilang mirip sama mereka? Vicky sendiri nggak merasa kesal sama sekali. Sebaliknya, dia justru merasa senang karena disamakan dengan perempuan-perempuan yang menurutnya cantik. Dia menganggap salah sangka ini sebagai pujian.

Vicky sempat bercanda soal kemiripannya dengan Aura Kasih, apalagi mereka punya lagu dengan judul yang sama, yaitu "Mari Bercinta". Soal anggapan mirip dengan Aura Kasih, ia mengaku tidak keberatan dan menganggapnya tidak masalah.

Tapi, ternyata ada satu nama yang paling sering muncul sebagai "kembaran» tidak sengajanya, yaitu Amanda Manopo. Vicky merasa lebih sering dibilang mirip dengan aktris tersebut. Di sini Vicky malah melucu; dia merasa dirinya yang untung, sementara Amanda Manopo-lah yang kasihan.

Kenapa kasihan? Karena Vicky merasa dirinya sudah berumur dan lebih senior, sementara Amanda masih muda. Dia bahkan berseloroh bahwa dirinya lebih cocok dianggap sebagai kakak atau mbaknya Amanda Manopo. Ia mengaku beberapa kali mengalami kejadian ketika orang mengira dirinya adalah Amanda Manopo.

Meski belakangan ini Vicky sudah jarang muncul di dunia hiburan, ternyata wajahnya masih sering dikaitkan dengan sejumlah selebritas. Baginya, mau dimiripkan dengan siapa pun, dia akan menanggapinya dengan santai dan happy saja.

Kira-kira kalau kamu yang ketemu, bisa bedain nggak antara Vicky sama Amanda Manopo?