Wijaya80 rilis ulang Cinta Sudah Lewat, Tora Sudiro balik lagi dengan baju yang sama

Hiburan

Wijaya80 baru saja merilis interpretasi baru dari lagu Cinta Sudah Lewat. Lagu ciptaan Yovie Widianto ini sebelumnya hits banget pas dibawakan Kahitna tahun 2003. Di versi terbaru ini, Wijaya80 mencoba menggabungkan karakter musik mereka dengan nuansa nostalgia tanpa menghilangkan esensi aslinya.

Ide buat membawakan ulang lagu ini muncul setelah Wijaya80 tampil di konser Miliaran Cinta tahun 2025. Ternyata, banyak netizen di TikTok dan Instagram yang kasih reaksi positif, sampai akhirnya berlanjut jadi kolaborasi langsung bareng Yovie Widianto.

Tantangan aransemen retro-modern

Erikson yang berperan sebagai produser mengaku sempat ragu apakah aransemen baru ini bakal mengubah lagu secara keseluruhan. Tapi, dia yakin dengan gaya musik Wijaya80, dan untungnya Yovie Widianto suka dengan hasilnya. Erikson menyampaikan hal ini lewat keterangan resmi.

Dalam prosesnya, mereka tetap mempertahankan nuansa piano retro biar rasa versi lamanya masih ada, tapi dipadukan dengan produksi suara yang lebih modern. Hezky menambahkan kalau tantangannya adalah memasukkan karakter Wijaya80 tanpa merusak melodi dan lirik yang sudah jadi identitas lagu ini.

Menurut Hezky, bagian lirik "Tanpamu cinta tak berarti, cinta sudah lewat" itu gila banget karena bisa menyampaikan emosi yang mendalam meski kalimatnya sederhana. Dia merasa butuh kedalaman hati untuk mengubah kalimat biasa menjadi lagu sekuat itu.

Alasan Yovie Widianto setuju

Yovie Widianto menilai ada kecocokan antara jiwa lagu tersebut dengan karakter musik Wijaya80. Menurut Yovie, perpaduan gaya musik era 80-an dengan sentuhan kekinian bikin mereka jadi pilihan yang tepat.

Yovie juga memuji sikap Wijaya80 yang punya karakter, warna, dan style yang teguh pada konsepnya. Baginya, sikap seperti itu sangat penting dalam bermusik.

Nostalgia visual bareng Tora Sudiro

Nggak cuma musik, video musiknya juga menghubungkan masa lalu dan masa kini. Terinspirasi dari video klip aslinya, mereka menghadirkan kembali Tora Sudiro yang kali ini dipasangkan dengan Davina Karamoy.

Ada detail yang bikin merinding: Tora memakai busana yang serupa dengan penampilannya di video klip lebih dari dua dekade lalu. Ardhito menyebut kehadiran Tora sebagai bookend yang menghubungkan dua zaman berbeda. Kalau ada fans Kahitna yang teliti, pasti bakal sadar soal baju itu.

Lewat rilisan ini, Wijaya80 berharap Cinta Sudah Lewat bisa masuk ke telinga pendengar lintas generasi, baik yang sudah tahu versi Kahitna maupun pendengar baru yang baru pertama kali dengar lagu ini.

Kira-kira baju Tora masih muat nggak ya setelah 20 tahun?