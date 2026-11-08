Nassar curhat masa lalu pernah dibayar pakai amplop kosong

Hiburan

King Nassar kini memang jadi idola lintas generasi yang bisa menyihir siapa saja di festival musik besar. Penampilannya selalu penuh kejutan, mulai dari koreografi heboh, baju yang estetik banget, sampai aksi nekat memanjat tiang panggung yang bikin ribuan penonton ikut bergoyang.

Tapi ternyata, kemegahan yang kita lihat sekarang nggak didapat secara instan. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini pernah melewati masa sulit saat harus berjuang dari panggung kecil sebelum akhirnya bisa menggelar konser tunggal di arena megah.

Nassar menceritakan pengalamannya saat awal karier yang cukup menyedihkan. Pada 7 November 2026, di kawasan Senayan, Jakarta, ia mengungkapkan pernah berada di posisi "dibayar gak dibayar juga pernah".

Bahkan, ada momen kocak tapi miris saat ia menerima tumpukan amplop yang dikiranya berisi uang. "Amplop ketemu amplop, amplop lagi ketemu amplop lagi, ketemu amplop lagi, ternyata kok nol," kenang Nassar.

Bayangkan saja, pelantun lagu Seperti Mati Lampu ini pernah menerima honor yang cuma senilai Rp 5 ribu, atau bahkan lebih parah lagi: potongan koran yang dimasukkan ke dalam amplop. Jujur, ini sih prank paling nggak lucu sepanjang masa.

Menariknya, Nassar nggak menganggap masa-masa suram itu sebagai beban. Baginya, semua perjuangan itu adalah proses berharga yang membentuk dirinya menjadi bintang besar sekarang. Kerja keras dan sikap pantang menyerahnya terbayar tuntas sampai ia menjadi salah satu ikon musik paling bersinar dan dicintai di Indonesia.

Kita jadi belajar kalau dedikasi tinggi pada karya memang nggak akan mengkhianati hasil. Dari amplop kosong jadi King di panggung, benar-benar definisi glow up yang sesungguhnya.

Kira-kira siapa lagi ya artis yang punya cerita perjuangan unik sebelum terkenal?