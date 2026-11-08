Kristina bongkar rahasia awal karier Ivan Gunawan, Ivan Gunawan sudah merancang busana panggungnya sejak 2003

Hiburan

Karier gemerlap Ivan Gunawan sebagai desainer ternyata punya sejarah panjang yang manis bareng pedangdut Kristina. Pelantun lagu Jatuh Bangun ini mengenang momen saat dirinya menjadi salah satu penyanyi pertama, baik genre pop maupun dangdut, yang mempercayakan baju panggungnya kepada Igun di awal tahun 2000-an.

Kristina bahkan secara spesifik menyebut tahun 2003 sebagai momen dia sudah memakai karya Ivan Gunawan, jauh sebelum nama desainer tersebut meledak dan dikenal luas seperti sekarang. Menurut Kristina, ia sudah lebih dulu memakai karya Ivan Gunawan sebelum penyanyi dangdut atau pop lain.

Yang bikin salut, Igun muda ternyata punya kegigihan yang luar biasa. Kristina bercerita kalau dulu Igun rela datang hampir setiap hari ke rumahnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tujuannya cuma satu: memastikan busana panggung yang ia buat benar-benar sesuai harapan.

Bukan cuma soal jahit-menjahit, Kristina juga memuji etos kerja Igun yang perfeksionis sejak awal. Igun tidak hanya memikirkan baju, tapi totalitas mengurus penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Igun bahkan rela nongkrongin Kristina saat dandan dan tidak ragu untuk cerewet memberikan arahan kepada penata rias atau MUA agar gaya rambut dan riasannya pas.

Menurut Kristina, perhatian terhadap detail yang sangat kuat inilah yang menjadi kunci utama mengapa Ivan Gunawan bisa mencapai posisi sukses seperti sekarang di dunia mode Indonesia. Kristina menilai Igun menjadi seperti sekarang karena sejak dulu orangnya sangat detail.