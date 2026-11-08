Satu lagi yang bakal disayang, Nadine Chandrawinata hamil anak ketiga

Hiburan

Ada kabar super happy dari pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Siapa yang nggak gemas? Nadine baru saja mengumumkan kalau dia lagi hamil anak ketiga melalui unggahan di Instagram.

Biar nggak terlalu spoiler, Nadine mengemas pengumuman ini dalam bentuk video yang memperlihatkan momen kebersamaan keluarga mereka. Tapi, ada petunjuk kuat berupa sejumlah perlengkapan bayi yang muncul di konten tersebut. Beneran bikin baper!

Nadine terlihat sangat bahagia dan bersyukur atas kehadiran calon buah hatinya yang bakal melengkapi kebahagiaan rumah tangganya. Dalam caption-nya, dia menulis, “The gang is getting bigger! One more to love.”

Nggak butuh waktu lama, kolom komentarnya langsung ramai sama ucapan selamat dari rekan artis dan followers. Semuanya kompak mendoakan supaya kehamilan Nadine lancar terus sampai hari persalinan nanti. Kita doakan yang terbaik ya untuk keluarga kecil ini!

Kira-kira bakal mirip siapa ya si kecil nanti?