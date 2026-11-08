Kocak banget! Konser Nicky Astria Level 42 Isinya Curhat Asam Lambung dan Koyo

Hiburan

Nicky Astria baru saja menggelar konser bertajuk Level 42: Api dalam Hening pada Jumat, 30 Oktober 2026. Di sini, sang lady rocker membuktikan kalau dia bukan cuma jago memekik dengan nada tinggi, tapi juga lihai bikin penonton tertawa terpingkal-pingkal. Benar-benar perpaduan yang unik antara musik cadas dan komedi situasi.

Konser ini dibuka dengan penampilan grup vokal yang membawakan medley lagu. Saat itu, layar masih menampilkan siluet Nicky yang memakai topi fedora dan jubah hitam tampak belakang. Penantian penonton berakhir saat tabir jatuh dan Nicky muncul di puncak platform untuk membawakan "Panggung Sandiwara". Vokalnya terbukti masih yahud saat mencapai nada-nada tinggi, yang langsung disambut jerit histeris dan tepuk tangan meriah.

Antara Rock n Roll dan Obat Asam Lambung

Setelah mendendangkan "Jangan Ada Angkara" bersama hampir 30 musisi di bawah lampu sorot, Nicky mulai menyapa penonton. Dia merasa tersanjung karena ada penggemar yang datang jauh-jauh dari Padang, Pekanbaru, bahkan Inggris. Namun, yang bikin suasana pecah adalah obrolan random Nicky yang penuh kejenakaan. Saat ada penonton yang terlalu berisik mencari perhatian, Nicky spontan menegur dalam bahasa Sunda, yang sukses bikin penonton terbahak.

Lucunya, kontras antara musik yang gahar dengan fakta usia Nicky yang sudah 59 tahun jadi bahan bercandaan sepanjang acara. Dia blak-blakan bilang sudah tua dan tidak ingin bikin gegeran lagi karena takut penontonnya malah encok. Topik pembicaraan pun melenceng jauh ke urusan kesehatan, mulai dari obat asam lambung, koyo, sampai minyak kayu putih. Nicky bahkan mengaku sudah mengoleskan balsam di telapak kakinya, meski sempat dilarang manajernya karena takut bau aki-aki.

Kondisi penonton pun memang sudah seumuran. Alih-alih berdiri dan berjoget, mayoritas penonton hanya mengayunkan tubuh, melambaikan lampu ponsel, atau mengarahkan kamera ke panggung. Nicky sendiri sempat meminta kursi karena merasa pegal atau cangkeul khas nenek-nenek. Saat akhirnya bisa duduk, dia menghela napas lega dan bercanda agar jangan terus-terusan heboh.

Kolaborasi Heboh dan Gaya Piyama Atiek CB

Tak hanya bernyanyi sendiri, Nicky membawa kejutan lewat beberapa penyanyi tamu. Candil hadir membawakan lagu "Uang" dengan lengkingan khasnya yang bersahut-sahutan dengan Nicky. Selain itu, ada momen emosional saat Nicky membawakan "Bintang Kehidupan" bersama Nenden Shinta, teman kecil mendiang Nike Ardilla yang sudah dianggap seperti adik sendiri oleh Nicky.

Kejutan paling heboh datang dari sahabatnya, Atiek CB. Atiek naik panggung dengan kostum yang sangat santai, yaitu busana gombrong merah jambu mirip piyama lengkap dengan kacamata hitam. Saat membawakan "Terserah Boy", Atiek tampil gesit melenggang ke sana kemari. Interaksi antara Nicky yang berlogat Priangan dan Atiek yang khas Jawa Timur ini bikin suasana makin hangat sekaligus kocak.

Atiek bahkan sempat membaca permintaan dari teleprompter untuk menceritakan sosok Nicky di matanya, tapi dia malah menjawab tidak tahu karena menganggap Nicky jarang terlihat di matanya. Atiek juga bercanda kalau dia ogah memulai karier lagi di masa sekarang karena sudah pusing dan merasa lehernya sudah seperti kalkun.

Penutup yang Manis di Balai Sarbini

Sepanjang konser, Nicky membawakan berbagai lagu mulai dari "Lentera Cinta" gubahan kakaknya, Buky Wibawa, hingga "Gairah Jiwa", "Mengapa", "Kau", "Cinta di Kota Tua", dan "Bias Sinar". Dia bahkan mencoba bereksperimen dengan sentuhan bossa nova dalam lagu "Biar Semua Hilang". Setelah melalui rangkaian lagu seperti "Permata Biru", "Misteri Cinta", "Negeri Khayalan", dan "Jarum Neraka", konser akhirnya ditutup dengan lagu "Tangan-tangan Setan".

Konser berdurasi sekitar dua jam ini dipenuhi oleh kehadiran pesohor seperti Vina Panduwinata, Mus Mujiono, Berlian Hutauruk, dan Yuni Shara. Bahkan ada momen lucu saat Candil bercerita tentang wig-nya yang semakin tipis dan saran Vina Panduwinata soal minuman bunga telang untuk asam lambung. Dengan tingkat keterisian kursi mencapai 95 persen dari kapasitas 1.500 orang, penonton akhirnya membubarkan diri dengan tertib meski masih merasa belum puas.

Jujur, siapa yang nggak ketawa kalau penyanyi rock kondang malah bahas bau balsam dan leher mirip kalkun? Kayaknya ini konser paling 'relatable' buat kita yang sudah mulai sering pegal-pegal.