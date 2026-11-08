The Weeknd resmi jadi penyanyi pria dengan tur terlaris sepanjang sejarah

Hiburan

The Weeknd baru saja menutup rangkaian tur dunia After Hours Til Dawn di Kuala Lumpur dengan pencapaian yang bikin geleng-geleng kepala. Promotor Live Nation mengonfirmasi bahwa penyanyi asal Kanada ini membungkus total pendapatan lebih dari 1,3 miliar dollar AS atau setara dengan Rp23,5 triliun.

Angka ini otomatis menggeser rekor legendaris milik Elton John lewat tur Farewell Yellow Brick Road yang sebelumnya bertahan di angka 939 juta dollar AS. Kalau melihat jajaran tur tersukses dunia, posisi The Weeknd berada di urutan ketiga, tepat di bawah tur Eras milik Taylor Swift yang meraup 2+ miliar dollar AS dan Music of the Spheres milik Coldplay dengan 1,5+ miliar dollar AS. Definisi beda kelas memang.

Tur stadion yang dimulai sejak Juli 2022 ini berlangsung gila-gilaan selama empat tahun. Total ada 176 pertunjukan yang tersebar di 67 kota, 30 negara, dan lima benua dengan lebih dari 9 juta tiket terjual. Saking antusiasnya, jadwal di Asia yang tadinya cuma 11 tanggal malah membengkak jadi 17 pertunjukan. Bangkok sampai dapat jatah tiga malam, sementara Hong Kong empat malam.

Di Indonesia sendiri, bukti kegilaan fans terlihat saat tiket konser habis terjual di awal fase presale, meski harga tiket termahalnya mencapai Rp12,7 juta. Tahun 2026 jadi puncak kejayaannya karena The Weeknd berhasil meraup lebih dari 500 juta dollar AS hanya dalam satu tahun ini saja.

Gak Cuma Cari Cuan

Di balik tumpukan uang triliunan itu, Abel tetap royal berbagi. Lewat XO Humanitarian Fund dan Global Citizen, dia secara konsisten menyalurkan dana bantuan kemanusiaan. Total donasi yang terkumpul mencapai 8,5 juta dollar AS untuk membantu penanganan kelaparan global serta pendidikan anak-anak.

Khusus di tahun 2026, ada 3 juta dollar AS yang digalang untuk Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan Global Citizen. Fokus donasi tahun ini diarahkan untuk mendukung kampanye hak kesehatan, pendidikan, hingga kesempatan ekonomi bagi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Rekor fantastis plus jiwa dermawan, paket lengkap yang bikin XODUS makin cinta.