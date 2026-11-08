Krisdayanti terkesima aransemen lagu Mencintaimu dirombak musisi disabilitas

Hiburan

Krisdayanti terlibat dalam konser inklusif bertajuk Senada: Seni dalam Nada Disabilitas. Acara ini bukan sekadar penampilan, tapi jadi bukti kalau keterbatasan fisik bukan penghalang buat berkarya di panggung profesional.

Yang bikin heboh, lagu populer Mencintaimu ternyata dirombak habis-habisan aransemennya oleh musisi dari Latte Band. KD mengaku sempat kaget bahkan sebelum sempat duduk karena perubahan lagu tersebut benar-benar baru. Hal ini bikin dia merasa terkesima sekaligus terharu.

Menurut KD, proses latihan bareng para musisi disabilitas ini berjalan sangat lancar. Dia menilai musikalitas dan profesionalisme mereka nggak ada bedanya dengan musisi pada umumnya.

Jujur, langkah inklusif kayak gini yang kita butuhin. Melihat musisi disabilitas bisa nge-remake lagu sekelas Mencintaimu itu keren banget dan membuktikan kalau bakat nggak mengenal batas fisik. Siapa lagi yang berani rombak lagu KD kalau bukan mereka?