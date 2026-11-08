tiket konser Guns N’ Roses di Jakarta mulai ludes, kategori VIP sudah sold out

Hiburan

Guns N’ Roses bakal menggebrak Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada 21 November 2026. Konser yang masuk dalam rangkaian World Tour 2026 ini sudah mencatat beberapa kategori tiket yang dilaporkan habis terjual.

Buat kamu yang telat checkout, kategori VIP, Tribune A, dan Tribune B sudah resmi sold out. Jangan sedih dulu, karena kamu masih bisa berburu tiket untuk kategori Festival A, Festival B, dan Festival C yang kabarnya masih tersedia.

Ada enam kategori tiket dengan rentang harga mulai dari Rp1.750.000 sampai Rp7.500.000 pada periode general sale. Oh iya, perlu diingat kalau harga tersebut belum termasuk pajak hiburan 10 persen dan biaya layanan 5 persen. Sebelumnya penyelenggara juga menghadirkan program BTN Special Price lewat aplikasi balé by BTN dengan potongan harga hingga 40 persen, dan pembelian lewat program itu tetap dikenai biaya virtual account.

Keseruan acara ini nggak cuma soal penampilan Axl Rose dan Slash. Bakal ada sesi spesial bertajuk 9 Dewa Gitar yang menghadirkan musisi legendaris Indonesia seperti Ian Antono, Eet Sjahranie, Dewa Budjana, dan Rhoma Irama.

Jujur saja, kombinasi rock star dunia sama legenda gitar lokal itu ide yang jenius banget. Pertanyaannya, kira-kira kamu bakal dapat tiket Festival atau malah sudah aman di VIP?