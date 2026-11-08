Ashanty rayakan ultah ke-43 dengan kejutan mie goreng

Hiburan

Ashanty merayakan ulang tahunnya yang ke-43 pada 4 November 2026. Bukannya bikin pesta mewah yang heboh, istri Anang Hermansyah ini lebih memilih menghabiskan waktu bareng keluarga besar dan orang-orang terdekatnya.

Momen manis ini dibagikan Ashanty lewat unggahan carousel berisi 19 foto di Instagram pribadinya pada 5 November 2026. Di sana, Ashanty terlihat kompak bareng Anang Hermansyah, Azriel, Arsy, Arsya, serta tim dan anggota keluarga lainnya.

Acara dimulai di lobi XXI The Premiere di sebuah pusat perbelanjaan. Ashanty tampil dengan setelan modest berwarna abu-abu muda dan hijab senada. Dia juga sempat foto bareng rombongan besar yang jumlahnya sekitar 30 orang di depan backdrop XXI.

Suasananya makin seru pas Ashanty ganti look pakai hijab hitam, sash pink bertuliskan “HAPPY”, dan tiara bertuliskan “BEST BABE”. Dekorasi ulang tahunnya juga cantik banget dengan dominasi balon rose gold, termasuk balon angka 43.

Soal kue, Ashanty dapat dua jenis. Pertama, kue dua tingkat warna putih dengan tulisan emas “Happy Birthday Ashanty” yang dihias bunga hydrangea merah. Kedua, ada kue kotak dengan hiasan ceri merah dari Libra Cake.

Tapi yang paling mencuri perhatian justru kejutan mie goreng yang didapatkan Ashanty. Simpel tapi unik, ya? Kita jadi tahu kalau bahagia itu nggak harus selalu soal kemewahan, tapi soal siapa yang ada di samping kita saat tiup lilin.

Kira-kira kalau kamu ulang tahun, lebih pilih kue mewah atau mie goreng kayak Ashanty?