Etenia Croft menang AMI Awards 2026, saking kagetnya sampai lupa siapkan pidato

Hiburan

Bayangkan sudah berdiri di panggung bergengsi tapi baru sadar belum menyiapkan kata-kata apa pun untuk pidato kemenangan. Itulah yang dialami Etenia Croft saat menyabet trofi Artis Solo Anak-Anak Terbaik di AMI Awards 2026 pada 4 November 2026 di Ciputra Artpreneur, Kuningan.

Kemenangan di AMI Awards ke-29 yang bertema "Ruang Nada Nusantara" ini benar-benar jadi kejutan buat Etenia. Dia mengaku tidak menyangka bisa jadi juara di tengah persaingan ketat melawan talenta lain seperti Jasmine Ayudhya, Leika Garudita, Mazaya Amania, dan Prince Poetiray. Saking tidak siapnya, dia naik ke panggung tanpa membawa teks pidato sama sekali.

Etenia mengaku kaget saat dipanggil karena belum menyiapkan apa-apa. Dia juga merasa sangat bersyukur karena untuk pertama kalinya bisa berdiri di panggung AMI Awards 2026 dan mendapatkan piala lewat lagunya yang berjudul "Sahabat Terbaik".

Rahasia di Balik Lagu "Sahabat Terbaik"

Kalau kita bedah, kemenangan Etenia ini sebenarnya bukan sekadar hoki. Lagu "Sahabat Terbaik" yang rilis 21 April 2026 memang sudah mencuri perhatian banyak orang. Ada beberapa faktor yang bikin lagu ini sukses besar:

Pertama, proses produksinya digarap serius bersama Marvel Marlon yang berperan sebagai komposer sekaligus pelatih vokal. Hasilnya adalah perpaduan aransemen megah dengan vokal Etenia yang jernih dan lugu.

Kedua, pesan lagunya kena banget di hati. Isinya adalah ajakan untuk mensyukuri dan merawat momen sederhana bersama orang terkasih sebelum semuanya hanya jadi kenangan. Jujur, ini tipe lagu yang bikin terharu.

Ketiga, strategi promosinya juga oke. Lagu ini sudah viral di media sosial bahkan sebelum resmi dirilis. Tidak hanya itu, "Sahabat Terbaik" juga berhasil masuk kurasi playlist "Women of Indonesia" di Spotify. Untuk visualnya, video musiknya digarap secara sinematik dengan mengambil latar pemandangan Eropa yang cakep banget.

Kehadiran Etenia di industri musik nasional seolah jadi bukti kalau lagu anak-anak yang edukatif dan tulus masih punya tempat spesial di hati pendengar. Kita tunggu saja karya selanjutnya, semoga pidato berikutnya sudah siap ya!