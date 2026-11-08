Livy Renata santai jawab tuduhan tone deaf gara-gara hobi traveling

Hiburan

Livy Renata sering membagikan momen liburannya ke luar negeri lewat Instagram. Kebiasaan ini memicu reaksi netizen yang menganggap konten kreator dan aktris ini tone deaf alias nggak peka dengan keadaan sekitar.

Menanggapi tudingan tersebut, Livy menjawab dengan santai. Pada 6 November 2026, dia menjelaskan bahwa dirinya ingin menikmati masa muda sebelum nantinya menjadi tua dan memiliki anak. Menurutnya, seseorang hanya menjadi muda sekali, jadi dia merasa harus mulai traveling.

Livy juga mengklarifikasi kalau liburan ke luar negeri nggak selalu berarti hidup mewah. Dia mengaku nggak harus makan fine dining dan lebih memilih makan seperti sehari-hari saja saat jalan-jalan dan foto-foto. Dia bahkan tertawa saat menceritakan ada komentar netizen yang bertanya apakah kehidupannya sekarang cuma buat enjoy life, dan dia menjawab jujur kalau memang begitu kenyataannya.

Sifatnya yang apa adanya ini justru membuat sebagian orang menganggapnya nggak pedulian dengan sesama, hal yang tidak dibantah oleh Livy. Dia merasa memang tidak bisa diam di satu tempat terlalu lama sejak dulu.

Saat ditanya soal ukuran ketika dirinya sudah sangat butuh uang, Livy sempat bingung menjawab. Dia mengaku tidak menaruh semua uangnya di satu tempat sehingga saldonya tidak terlihat banyak. Dia menjawab bahwa dia baru merasa sangat butuh uang dan susah kalau sampai tidak bisa traveling lagi.

Jujur saja, definisi 'susah' versi Livy memang beda banget sama kita semua. Masa muda memang harus dinikmati, tapi jawaban soal saldo ini benar-benar bikin kita merasa jadi rakyat jelata yang sesungguhnya.