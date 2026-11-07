Aan Story lamar Alicia di Bogor, perpaduan Sunda dan Makassar

Hiburan

Musikus Aan Story resmi melamar kekasihnya, Alicia, di Kencana Valley JSI Resort, Bogor. Momen spesial ini dibagikan melalui unggahan di media sosial .

Yang bikin acara ini spesial adalah adanya perpaduan budaya Sunda dan Makassar. Karena latar belakang keluarga yang berbeda, prosesi lamaran mereka jadi punya nuansa tersendiri yang hangat. Lewat foto dan video yang tersebar, kelihatan banget kalau pertemuan kedua keluarga ini berjalan penuh kebahagiaan sebagai tanda keseriusan hubungan mereka.

Kabar bahagia ini juga banjir ucapan dari rekan-rekan selebritas. Amel Carla, Gisel, dan Iis Dahlia termasuk beberapa nama yang memberikan doa serta ucapan selamat lewat media sosial.