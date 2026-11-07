Denada curhat recovery BBL di Turki lebih berat dibanding facelift

Hiburan

Denada Tambunan blak-blakan soal pengalamannya menjalani operasi plastik Brazilian Butt Lift atau BBL di Turki. Menurut penyanyi ini, proses pemulihan setelah operasi bokong dan pinggul tersebut terasa jauh lebih berat dibandingkan prosedur kecantikan lain yang pernah ia coba, termasuk facelift.

Masa recovery Denada disertai sejumlah pantangan. Selama dua bulan, ia tidak diperbolehkan duduk maupun tidur telentang. Selain itu, Denada juga wajib menggunakan korset sepanjang masa pemulihan tersebut.

Denada mengungkapkan bahwa prosedur BBL yang ia jalani baru berusia sekitar dua pekan. Alasan di balik keputusan ini bukan karena merasa insecure dengan penampilan, melainkan keinginan untuk mengembalikan proporsi tubuh agar lebih harmonis. Hal ini dipicu oleh penurunan berat badan drastis yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir serta faktor bertambahnya usia.

Jujur saja, membayangkan dua bulan nggak boleh duduk atau tidur telentang itu terdengar seperti siksaan level maksimal. Kalau hasilnya bikin dia happy dan lebih pede dengan proporsi tubuhnya, mungkin perjuangannya terbayar, tapi tetap saja itu terdengar sangat melelahkan. Kira-kira ada yang berani nggak ya melewati masa recovery se-ekstrem ini demi body goals?