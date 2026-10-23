Wendy Cagur curhat akun medsos dibatasi habis bahas karhutla

Hiburan

Komedian Wendy Cagur merasa ada pembatasan akses bagi pengguna lain yang ingin mengunggah ulang Instagram Story miliknya. Dugaan ini muncul setelah dia menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla lewat akun Instagram pribadinya pada Senin, 19 Oktober 2026.

Wendy menegaskan kalau niatnya murni ingin menunjukkan kepedulian terhadap bencana lingkungan yang memang lagi jadi perhatian masyarakat. Dia sampai menulis, “Masa bersuara tentang karhutla gak boleh,” dalam unggahannya.

Bukan cuma soal karhutla, Wendy juga menyentil soal banyaknya konten judi online dan pinjaman online yang justru bertebaran di media sosial. Dia mempertanyakan kenapa perlakuan terhadap konten isu lingkungan bisa beda banget dengan konten-konten seperti itu.