Dituduh Nggak Ramah, Hamidah Rachmayanti Akhirnya Klarifikasi Soal Drama Staf Lesti Kejora

Hiburan

Dunia maya sempat heboh gara-gara Izara Aishah, menantu Siti Nurhaliza, yang membuat utasan tentang adanya staf Lesti Kejora yang dianggap tidak ramah. Masalahnya, Izara nggak kasih detail siapa sosok yang dimaksud, jadi bikin banyak orang menebak-nebak.

Menanggapi hal itu, selebgram Hamidah Rachmayanti langsung bergerak. Dia mencoba menghubungi Izara lewat DM Instagram sampai Threads, tapi sayangnya belum dapat respons sama sekali.

Karena nggak mau Lesti Kejora ikut menerima kecaman atas hal yang nggak diketahuinya, Hamidah akhirnya buka suara lewat utasan yang dikutip pada Selasa (20/10/2026). Dia merasa penting untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.

Dalam klarifikasinya, Hamidah meminta maaf kalau memang dialah sosok yang dimaksud oleh Izara. Dia mengaku minta maaf atas ekspresi wajahnya yang mungkin membuat tidak nyaman. Hamidah menegaskan kalau dia sama sekali nggak punya niat untuk bersikap tidak sopan atau membuat Izara merasa tidak dihargai.

Jujur, kalau cuma karena ekspresi wajah sampai jadi drama panjang di medsos, kayaknya kita semua perlu belajar tarik napas dulu sebelum nge-post, kan?