Kangen kampung halaman, Ahmad Abdul titip dendeng khas NTT

Hiburan

Ahmad Abdul ternyata punya kelemahan kalau sudah urusan makanan dari kampung halamannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyanyi ini mengaku sering merasa kangen dengan rasa dendeng daging sapi khas daerah asalnya tersebut.

Saking cintanya, setiap ada orang yang datang dari NTT, dendeng jadi menu wajib yang harus dibawa. Menurut Ahmad Abdul, rasa dendeng khas NTT itu beda banget karena perpaduan manis dan gurih, beda dengan dendeng asal Sumatera yang biasanya cenderung gurih-pedas.

Curhatan soal kuliner ini disampaikan Ahmad Abdul saat mengunjungi sebuah pusat warisan budaya di Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis 22 Oktober 2026, untuk mempromosikan lagu terbarunya.

Ngomong-ngomong soal pulang, lagu baru Ahmad Abdul yang berjudul "Setelah Sekian Lama" memang bercerita tentang kepulangan. Bagi penyanyi yang lahir di NTT dan besar di Bali ini, rumah adalah tempat pulang yang paling utama sejauh apa pun dia pergi.

Dia juga mengungkapkan betapa berartinya sosok ibu yang selalu menerima kondisinya tanpa menghakimi. Bahkan, menurutnya, sang ibu selalu tahu apa yang sedang dirasakan meskipun dia sendiri merasa sulit untuk mengungkapkannya.

Jujur, siapa yang nggak luluh kalau punya support system kayak ibunya Ahmad Abdul? Apalagi ditambah stok dendeng manis gurih di meja makan, definisi pulang yang sempurna sih ini.