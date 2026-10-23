Sumbang gaji DJ sampai terjun ke lapangan, aksi Nathalie Holscher dan Sherina Munaf bantu karhutla Kalimantan

Hiburan

Nathalie Holscher baru saja mengumumkan aksi nyata untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan sekitarnya. Pada Jumat, 23 Oktober 2026, ia memutuskan untuk menyumbangkan seluruh penghasilannya dari penampilan sebagai disc jockey (DJ) di Pontianak, Kalimantan Barat.

Momen ini dibagikan Nathalie lewat akun Instagram pribadinya. Di sela-sela aksinya menghibur penonton, ia sempat mengucapkan terima kasih kepada warga Pontianak sekaligus mengungkapkan niat baiknya. Terima kasih untuk Pontianak. Pray untuk Kalimantan, terima kasih. Semua gaji Nathalie di sini untuk Pontianak, ungkapnya dalam video tersebut.

Nathalie juga mempertegas rencana donasinya melalui tulisan di media sosial. Harapannya, bantuan finansial ini bisa mendukung penanganan karhutla serta membantu warga yang terdampak akibat kebakaran lahan.

Sementara itu, Sherina Munaf, seorang penyanyi dan aktris, mengambil langkah yang lebih ekstrem dengan terjun langsung ke lokasi. Pada awal September 2026, ia pergi ke Kalimantan Tengah untuk membantu pemadaman api bersama tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah dan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Sherina tidak tanggung-tanggung karena ikut memadamkan api di kawasan Universitas Palangka Raya. Selain aksi fisik, ia juga menggalang donasi untuk memenuhi kebutuhan logistik para petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Sherina menyebutkan bahwa saat ini ia fokus pada pengumpulan donasi untuk membantu para pejuang lapangan yang menurutnya luar biasa banget.

Keren sih melihat mereka nggak cuma kasih simpati lewat kata-kata, tapi benar-benar turun tangan pakai cara masing-masing. Menurut kalian, aksi siapa yang paling juara?