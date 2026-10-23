Arrcely rilis single perdana, nggak mau cuma dikenal lewat lagu ballad

Hiburan

Arrcely resmi merilis single perdana berjudul Sampai Selamanya pada 18 September 2026. Langkah ini diambil supaya dia bisa memperkenalkan karya orisinalnya sendiri kepada para pendengar setelah sebelumnya mengikuti Indonesian Idol Season XIV.

Dalam program Indie’s Time RRI Pro 2 Malang yang disiarkan Kamis 22 Oktober 2026, Arrcely cerita soal transisinya dari membawakan lagu musisi lain saat kompetisi menjadi penyanyi yang punya karya sendiri. Bukannya merasa terbebani, dia justru merasa tantangan ini seru. Ada rasa bangga tersendiri pas membawakan lagu yang memang menjadi bagian dari dirinya.

Tapi jangan kira Arrcely mau stuck di satu genre aja. Dia punya ambisi buat eksplorasi berbagai karakter musikal karena merasa perjalanan sebagai penyanyi memberi kesempatan untuk mencoba warna musik yang lebih beragam. "Pengen dikenal sebagai penyanyi yang nggak cuma ballad aja tapi semua bisa," ungkapnya.

Ngomongin soal Sampai Selamanya, lagu ini sebenarnya adalah sebuah balada. Isinya tentang seseorang yang akhirnya berani percaya lagi pada cinta setelah sempat terluka. Intinya, lagu ini menggambarkan gimana ketulusan, kesabaran, dan kesetiaan bisa membangun kembali kepercayaan yang hilang.

Untuk urusan produksi, Arrcely nggak sendirian. Dia bekerja sama dengan Martinus “Tintin” Layardo dan Raymond Aditya Christiando sebagai komposer. Liriknya digarap bareng Trakas, Clara, dan Irvnat, sementara posisi vocal director dipegang oleh Barsena Bestandhi.

Single perdana ini jadi pembuka jalan buat Arrcely dalam mencari identitas musiknya. Dia berharap lagu ini bisa diterima dengan baik oleh pendengar sebagai awal eksplorasi kemampuannya. Kita lihat saja, kira-kira genre apa lagi yang bakal dia coba setelah ini?