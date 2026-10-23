Prewedding nyentrik Hana Malasan dan Sean Gelael: Pakai Kebaya di Supermarket

Hiburan

Siapa yang kepikiran foto prewedding pakai busana adat Sunda tapi lokasinya di supermarket? Itulah yang dilakukan Sean Gelael dan Hana Malasan. Keduanya tampil serasi dengan nuansa putih yang bikin look mereka kelihatan bersih dan kompak.

Hana Malasan terlihat anggun banget pakai kebaya panjang dari Maison Baaz Couture yang dipadukan dengan kain lilit batik cokelat gelap. Untuk memperkuat vibes pengantin Jawa, Hana melengkapi penampilannya dengan sanggul, siger, kembang goyang, sampai ronce melati. Riasan wajahnya pun dibuat soft dan natural oleh MUA Ryan Ogilvy.

Sementara itu, Sean Gelael memilih setelan serba putih yang simpel, tapi uniknya dia memadukannya dengan kaos kaki dan sepatu hitam. Kontras banget, kan?

Lokasi pemotretan mereka kali ini memang nggak biasa. Mereka memilih Gelael Supermarket sebagai latar belakang foto. Pilihan ini nggak heran karena Sean adalah cucu dari pendiri supermarket tersebut. Jadi, konsepnya benar-benar terasa personal.

Nggak berhenti di supermarket saja, Sean dan Hana juga melakukan pemotretan di restoran cepat saji KFC. Lagi-lagi ini ada hubungannya dengan keluarga, sebab Sean merupakan cucu dari Dick Gelael, pendiri KFC Indonesia. Kita harus akui, ide membawa busana tradisional ke tempat-tempat komersial seperti ini memberikan kesan yang segar dan nggak membosankan.

Sebagai informasi, Sean dan Hana sudah menjalin hubungan asmara sejak awal tahun 2024. Mereka juga sudah menggelar acara lamaran resmi pada Agustus 2026 di Bandung sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.