Drama Terikat Janji: Henry Syok Ketemu Davina, Armand Mulai Curiga sama Mayang

Hiburan

Sena akhirnya mempertemukan Davina dengan ayahnya, Henry, lewat makan malam di restoran mewah Royal Paradise Hotel. Awalnya suasana terasa canggung, tapi keadaan langsung berubah drastis saat Henry tanya soal pekerjaan Davina. Begitu tahu Davina adalah putri kandung Novan Kusuma, Henry langsung teringat Medina dan mendadak pergi meninggalkan makan malam karena terguncang.

Di waktu yang sama, Armand yang nggak sengaja ketemu Henry di hotel itu mulai merasa curiga. Armand tahu kalau Henry datang buat menemui anaknya, dan hal ini bikin dia teringat kejadian delapan tahun lalu. Waktu itu, Armand bantu Mayang buat menghentikan pencarian Ryan dengan cara kasih rekaman CCTV bandara.

Karena rasa penasaran, Armand berniat hubungi Mayang buat memastikan apakah Ryan, anak Henry yang dulu dibilang sudah meninggal, beneran sudah tiada. Tapi, Mayang malah menghindari panggilan Armand karena lagi menemani Jihan yang hamil anak Dipa.

Di sisi lain, Armand ternyata punya urusan gelap. Dia mengawasi pengiriman barang ilegal yang diselipkan di antara kardus produk Kusuma Food. Dia bahkan kasih perintah ke Gilang supaya memastikan semuanya berjalan lancar tanpa ada kesalahan.

Kira-kira Armand bakal berhasil bongkar rahasia Ryan, atau malah aksi ilegalnya di Kusuma Food yang bakal ketahuan duluan? Kita lihat saja siapa yang bakal kena skakmat kali ini.