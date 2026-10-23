Sabrina Chairunnisa skakmat netizen yang bilang kuliahnya dibayarin Deddy Corbuzier

Hiburan

Sabrina Chairunnisa nggak tinggal diam setelah mendapat serangan komentar nyinyir dari warganet. Model dan YouTuber ini disebut 'tidak tahu malu' karena sudah punya pacar baru, padahal dituding masih menerima bantuan dari mantan suaminya, Deddy Corbuzier, untuk biaya kuliah.

Menanggapi tuduhan tersebut, Sabrina mengunggah video di akun TikTok miliknya. Dengan nada heran, dia membantah tudingan itu dan menjelaskan kalau dirinya tetap bekerja serta punya penghasilan sendiri, bahkan sejak masih menjadi istri Deddy Corbuzier.

Sabrina menegaskan kalau penghasilannya bisa digunakan untuk membiayai pendidikannya sendiri. Bukan cuma itu, dengan penghasilan tersebut dia juga bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak Indonesia.

"Jangankan (membiayai) kuliah sendiri, aku bahkan menyekolahkan hampir 90 anak di bawah yayasan yang kubangun. Nah, kalau begitu boleh dong aku pacaran? Ya kan?" ungkap Sabrina dalam videonya.

Drama ini diduga berawal dari pernyataan Sabrina saat muncul di podcast YouTube Deddy Corbuzier pada 21 September 2024. Saat itu, Sabrina sempat menyebutkan bahwa pendidikan istri adalah bagian dari nafkah suami. Dia juga mengaku tetap meminta kepada suaminya meskipun sudah memberikan beasiswa untuk banyak orang, karena menurutnya pendidikan istri adalah nafkah suami.

Sabrina diketahui sudah memiliki kekasih baru setelah bercerai dari Deddy Corbuzier tahun lalu, namun belum mengungkapkan detail soal sang kekasih. Hal inilah yang tampaknya menyulut reaksi nyinyir warganet.