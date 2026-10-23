Andien bawa 13 cowok beda generasi di MV Naksir, konsepnya unik banget!

Hiburan

Andien baru saja merilis video musik untuk lagu terbarunya yang berjudul “Naksir” pada 21 Oktober 2026. Yang bikin geger adalah keputusan Andien untuk mengajak 13 muse pria dari berbagai generasi dan latar belakang untuk tampil sebagai bintang di video klip tersebut.

Konsep video musik ini ternyata lahir dari hasil brainstorming antara Andien dan Adi Johan. Mereka mengemas ceritanya lewat casting fiktif untuk mencari sosok yang paling pas menjadi muse bagi album Sehidup Semusik. Hasilnya, para kandidat pria ini muncul satu per satu dengan karakter dan persona yang berbeda-beda.

Andien sendiri merasa momen berkarya adalah saat yang paling pas untuk bermain dengan imajinasi. Lewat “Naksir”, ia ingin menciptakan ruang untuk merayakan keberagaman ekspresi dan karakter. Menurut Andien, pertemuan sosok-sosok unik dari berbagai latar belakang ini justru menciptakan sesuatu yang seru sekaligus harmonis, yang menurutnya merupakan salah satu keindahan dalam berkesenian.

Jujur, ide casting fiktif ini cerdik banget buat nunjukin kalau 'naksir' itu bisa ke siapa saja tanpa mandang umur atau gaya. Kira-kira dari 13 cowok itu, ada yang tipe kamu banget nggak?