Natania Karin rilis album baru, waktunya move on dari kenangan pahit

Hiburan

Natania Karin resmi merilis album penuh keduanya yang berjudul “Siluet Kita Berjalan dan Menjauh” pada Jumat, 9 Oktober 2026. Album ini hadir lima tahun setelah debut perdananya.

Ada sebelas trek di album ini yang isinya campur aduk, mulai dari kisah kenangan hidup, kasih sayang, kemarahan, sampai kontemplasi yang dalam. Karin memposisikan dirinya sebagai pengamat rahasia yang sudah paham soal perpisahan bahkan sebelum tokoh di lagunya sadar.

Jujur saja, topik yang diangkat Karin sangat relate dengan kehidupan kita. Ada soal keberanian dalam cinta, perjuangan seorang sahabat, sampai keluhan perempuan independen yang harus menghadapi lelaki yang belum dewasa. Musiknya sendiri dibungkus dengan aransemen pop, folk, dan R&B yang kaya akan instrumen piano, gitar, serta strings.

Yang bikin makin menarik, Karin mengajak Sal Priadi kolaborasi di lagu keenam berjudul “Api dan Salju”. Di lagu ini, Sal berperan sebagai lawan tengkar Karin, menggambarkan pasangan yang sedang berdansa sekaligus bernegosiasi di tengah perbedaan mereka.

Judul album ini sendiri diambil dari potongan lirik lagu pembuka berjudul “Siluet” yang sudah curi start rilis sebagai singel pada November 2025. Lagu tersebut jadi prolog buat kita memaknai memori masa lalu tanpa perlu rasa sakit atau murka. Menurut Karin, kita semua punya kenangan dan siluet yang membuat kita terus berjalan dan menjauh.

Sebelum album penuh ini keluar, Karin juga sudah melepas singel “Lelaki Sok Kuat” dan “Bermain SMA”. Kita semua tahu Karin sebelumnya sukses besar lewat lagu “perayaan mati rasa” yang sudah tembus 100 juta streams.

Selain jadi penyanyi, Karin ternyata sibuk juga jadi pengajar, pengarah vokal, sampai produser musik buat musisi lain. Proses produksi album keduanya ini pun melibatkan produser berpengalaman hingga musisi yang baru merintis karier.

Album “Siluet Kita Berjalan dan Menjauh” sudah bisa kalian dengarkan di seluruh platform streaming digital. Kira-kira lagu mana yang paling cocok buat menyindir mantan kalian?