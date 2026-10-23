Lion Varend rilis single 'Mulai Ingin Memilih', kisah anak yang mulai belajar mandiri tanpa menjauh dari orang tua

Hiburan

Lion Varend baru saja merilis single terbarunya yang berjudul "Mulai Ingin Memilih". Lagu ini bukan sekadar musik, tapi sebuah potret tentang fase transisi seorang anak yang mulai beranjak remaja. Inti ceritanya adalah tentang proses belajar menentukan pilihan hidup dan keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri, namun tetap menjaga kedekatan dengan orang tua.

Dalam lagu ini, Lion menggambarkan momen ketika seorang anak mulai memiliki pandangan dan keinginan sendiri. Kita semua tahu kalau di tahap ini, perbedaan pendapat dengan orang tua itu hal yang wajar banget terjadi. Tapi, Lion ingin menegaskan bahwa meski ada gesekan ide, rasa sayang dan kebutuhan akan dukungan keluarga itu nggak akan berkurang sedikit pun.

Jujur saja, tema ini terasa sangat personal. Lion menyebut bahwa apa yang ia tulis dalam "Mulai Ingin Memilih" sangat relate dengan pengalaman pribadinya saat ini. Seiring bertambahnya usia, ia mulai paham apa yang sebenarnya ia inginkan, tapi di saat yang sama ia juga sadar kalau arahan dari orang tua itu tetap krusial. Lion bahkan mengaku bahwa ia sadar masih butuh arahan dan dukungan orang tua.

Kalau kita bedah liriknya, ada satu bagian yang jadi inti cerita: "Kini tanganku mulai ingin memilih , mana yang kugenggam, mana kulepas sendiri." Potongan lirik ini benar-benar menggambarkan semangat seorang anak untuk mulai mengambil keputusan secara mandiri. Tapi ingat, mandiri bukan berarti jalan sendirian tanpa peta. Nilai-nilai dan pengalaman yang diturunkan orang tua tetap menjadi bekal penting dalam setiap langkah yang diambil.

Pesan hangat ini makin terasa di bagian outro lagu yang berbunyi, "Walau nanti kupilih arahku sendiri, tangan kalian tetap kugenggam di hati." Lewat kalimat ini, Lion ingin kasih tahu kita semua kalau kemandirian dan kasih sayang kepada orang tua bisa berjalan beriringan. Kita bisa punya pilihan hidup sendiri tanpa harus melupakan atau menjauhkan peran keluarga dalam perjalanan tersebut.

Menariknya, Lion Varend nggak cuma berperan sebagai penyanyi yang menyanyikan lagu ini. Ia benar-benar terjun ke dapur produksi untuk memastikan pesan dalam lagu ini tersampaikan dengan pas. Lion terlibat aktif dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari menulis lirik, menggarap produksi musik, menyusun aransemen, sampai memainkan gitar dalam lagu tersebut.

Proses kreatif di balik "Mulai Ingin Memilih" ini dilakukan lewat kolaborasi bersama Olivia Illona dan Zack The Jackman. Mereka menghabiskan waktu untuk berdiskusi dan mengeksplorasi berbagai bagian musik. Tujuannya satu: menemukan bentuk musik yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Lion menyebut prosesnya seru karena ia ikut terlibat penuh dan dibantu Olivia serta Zack lewat banyak diskusi dan percobaan.

Kalau dilihat dari kredit lagunya, Lion Varend membawakan lagu ini dan menulis liriknya bersama Olivia Illona. Untuk urusan produksi musik dan aransemen, Lion mengerjakannya bersama Zack The Jackman. Sementara itu, Olivia Illona juga turut mengisi vokal latar, dan tentu saja Lion yang memainkan gitarnya. Keterlibatan total dalam produksi ini menjadi bagian dari perjalanan Lion untuk mengembangkan kemampuannya, tidak hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai musisi yang mampu membentuk karakter karyanya sendiri.

Keren sih, bisa tetap independen tapi nggak lupa akar. Menurut kalian, bagian mana dari lagu ini yang paling relate sama hidup kalian saat ini?