Hiburan

Angga Yunanda hadir mewakili istrinya, Shenina, dalam malam penganugerahan FFI 2026 di Jakarta pada Jumat 20 November 2026. Di momen itu, Angga menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada para juri serta penggemar setia sang istri.

Angga meminta para penggemar untuk terus mendukung karya-karya Shenina selanjutnya. Menurutnya, pencapaian kali ini terasa sangat istimewa karena film "Dopamin" merupakan proyek pertama mereka setelah resmi menjadi pasangan suami istri.

Piala yang didapatkan Shenina didedikasikan untuk buah hati mereka. Angga mengatakan akan mengajak sang buah hati menyaksikannya ketika sudah cukup umur.

Dalam film "Dopamin", Angga sebenarnya beradu peran dengan Shenina. Film ini mengisahkan tentang perjuangan pasangan suami istri muda bernama Malik dan Alya yang berusaha mempertahankan hubungan dan bertahan hidup di tengah krisis ekonomi.

Sayangnya, Shenina tidak bisa hadir langsung di acara tersebut karena ada kesibukan lain. Meski begitu, Angga mengungkapkan bahwa mereka tetap berkomunikasi secara intens selama acara berlangsung.