Hiburan

Joko Anwar berhasil bawa pulang Piala Citra 2026 untuk kategori sutradara terbaik lewat karyanya yang berjudul "Ghost in the Cell". Kemenangan ini diraih dalam Malam Anugerah Piala Citra FFI 2026 yang diadakan di Jakarta pada 20 November 2026.

Tapi yang menarik, Joko nggak cuma sekadar terima trofi. Dalam pidatonya, dia mengajak para pembuat film Indonesia untuk lebih berani menyuarakan keresahan masyarakat, terutama soal isu korupsi dan kebakaran hutan. Menurutnya, peran filmmaker penting untuk meningkatkan kesadaran bersama agar kita semua bergerak.

Dia juga menegaskan bahwa semua film Indonesia harus mencerminkan kondisi Indonesia saat ini, dan dia sendiri sudah menuangkan keresahan tersebut ke dalam film-filmnya.

Kalo ngomongin soal "Ghost in the Cell", film ini memang benar-benar pesta besar di FFI 2026. Selain kategori sutradara terbaik, film ini juga borong penghargaan untuk pemeran utama pria terbaik, pemeran pendukung pria terbaik, pengarah sinematografi terbaik, sampai penata rias terbaik. Gila sih, dominasinya benar-benar terasa banget di tahun ini.

Kira-kira film Indonesia selanjutnya bakal lebih berani angkat isu sosial kayak yang diminta Joko nggak ya?