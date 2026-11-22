Hiburan

Malam penghargaan FFI 2026 yang dipandu oleh Nirina Zubir dan Morgan Oey jadi momen spesial buat Luisa Adreena. Aktris cilik berusia tujuh tahun ini berhasil membawa pulang Penghargaan Kartini sebagai Pemeran Anak-anak Terbaik lewat film Na Willa.

Prestasi Luisa ini makin keren karena sebelumnya dia juga sempat mencetak rekor sebagai nominasi termuda di kategori Pemeran Utama Perempuan Terbaik. Definisi bintang masa depan banget, ya!

Selain kategori kompetitif, FFI 2026 juga memberikan penghargaan pengabdian seumur hidup untuk film kepada Ida Farida dan Putu Wijaya. Acara ini memang jadi wadah apresiasi buat berbagai genre, mulai dari film cerita panjang, dokumenter, animasi, sampai film pendek, termasuk pemberian sejumlah penghargaan khusus untuk kemajuan perfilman Indonesia.

Kira-kira siapa ya pemeran anak-anak lain yang bakal menyusul prestasi Luisa?