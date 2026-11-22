Hiburan

Tengku Dewi mengajak para perempuan untuk tidak memaksakan pernikahan jika sejak awal hubungan sudah menunjukkan tanda-tanda bahaya atau red flag. Imbauan ini muncul melalui tren Stop The Wedding yang digaungkan oleh yang pernah menikah dengan aktor Andrew Andika.

Pesan ini ternyata bukan tanpa alasan, karena berkaitan erat dengan pengalaman pahit Tengku Dewi dalam kehidupan rumah tangganya. Pernikahannya dengan Andrew Andika berakhir cerai setelah rumah tangga mereka diterpa dugaan perselingkuhan sang aktor dengan Soraya Rasyid.

Saat menjadi bintang tamu di program Pagi Pagi Ambyar pada Jumat, 20 November 2026, Tengku Dewi mengaku awalnya tren Stop The Wedding ini hanya dibuat sebagai konten iseng. Namun, ia berharap pesan tersebut bisa menjadi pengingat bagi siapa saja yang sedang menjalani hubungan asmara .

Menurutnya, daripada meneruskan hubungan yang sudah terasa tidak benar sejak masa pacaran, lebih baik menghentikan rencana pernikahan. Ia menekankan bahwa beberapa perilaku yang sering dianggap sepele sebenarnya bisa menjadi tanda bahaya jika terus dibiarkan.

Tengku Dewi bahkan blak-blakan mengungkap beberapa red flag yang pernah ia alami sendiri. Salah satunya adalah kebiasaan pasangan yang melakukan silent treatment atau mendiamkan pasangan saat terjadi masalah. Selain itu, ia juga menyinggung tindakan kekerasan seperti memukul hingga melempar ponsel.

Ia memperingatkan bahwa jika perilaku seperti itu tetap dibiarkan hanya karena alasan masih cinta, hal tersebut justru akan menjadi sangat berbahaya ketika hubungan sudah berjalan lama.

Jujur, peringatan ini penting banget. Jangan sampai cinta bikin kita buta sampai mengabaikan tanda-tanda toxic yang sudah terpampang nyata di depan mata.