Hiburan

Max Verstappen resmi jadi juara di Las Vegas Grand Prix yang digelar pada Minggu 22 November 2026. Balapan di Sirkuit Las Vegas Strip ini nggak cuma soal kecepatan, tapi juga soal gaya karena banyak artis dunia yang ikutan mampir.

Ada Lisa BLACKPINK, Chris Evans, sampai Keanu Reeves yang terlihat hadir meramaikan suasana. Selain aksi balap utama, ada juga keseruan lain di mana DJ Fisher yang mewakili Red Bull berhasil memenangkan LEGO F1 Minicar race.

Jujur saja, kalau sudah ada Lisa dan Keanu di satu tempat, vibenya pasti langsung naik level. Daftar tamu kali ini benar-benar mewah.