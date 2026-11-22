Hiburan

Snoop Dogg mengunggah video kocak di media sosial pribadinya yang memperlihatkan seseorang sedang berjalan santai di hutan lalu tiba-tiba digigit ular. Bukannya memakai musik hip-hop atau lagu Barat, rapper Amerika Serikat ini justru memilih potongan lagu Iqro' milik Raim Laode sebagai pengiring videonya.

Unggahan tersebut langsung mengundang perhatian netizen Indonesia. Banyak warganet yang merasa bangga sekaligus tertawa melihat karya lokal bisa menjangkau dunia lewat jalur komedi yang tidak terduga.

Musisi sekaligus komika asal Wakatobi, Raim Laode, tidak tinggal diam melihat lagunya dipakai sang legenda rap. Ia muncul di kolom komentar dengan gaya santai ala tongkrongan. "Selera musikmu bagus paman Snopp," tulis Raim Laode dalam komentar yang kemudian ramai mendapat respons dari para pengikutnya.

Interaksi random namun menyenangkan ini membuktikan kalau musik bisa menembus batas negara, apalagi kalau dibalut dengan momen yang lucu. Menurut kita, pilihan lagu Snoop Dogg kali ini benar-benar valid dan tidak ada obat.