Hiburan

Sinetron terbaru berjudul Tertulis Untuk Kita bakal tayang perdana pada 23 November 2026 pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Produksi kerja sama RCTI dan MNC Pictures ini mengusung tema yang cukup lengkap, mulai dari romansa, aksi, misi balas dendam, sampai rahasia kelam keluarga yang saling berkaitan.

Ceritanya mengambil latar dunia bisnis fashion dan kain batik. Koento Wibisono selaku Content Development Dept. Head RCTI bilang kalau serial ini memang dirancang supaya bisa dinikmati oleh berbagai generasi, dengan kisah yang dianggap dekat dengan kehidupan masyarakat.

Fokus utamanya ada pada dua karakter, yaitu Kencana Larasati yang diperankan Angela Gilsha dan Glen Raditya alias Adit yang diperankan Stefan William. Kencana adalah perempuan tangguh sekaligus pemilik usaha kain batik bernama Serat Cerita. Sementara itu, Glen adalah pemuda cerdas yang menyusup ke jaringan butik raksasa bernama Secawan untuk mengisi posisi Chief Marketing Officer (CMO).

Keduanya punya alasan kuat untuk saling terhubung karena tragedi berdarah sepuluh tahun lalu. Saat itu, Pram (ayah angkat Kencana) dan Nahar (kakak Glen yang seorang desainer berbakat) tewas dibunuh oleh Bagas. Bagas sendiri adalah orang kepercayaan Hardiman Kuswardono, pemilik butik Secawan yang dikenal manipulatif dan kejam.

Karena tragedi itu, Glen dan Kencana punya misi rahasia masing-masing. Glen bertekad untuk menghancurkan Secawan dari dalam. Selain membalas kematian kakaknya, dia juga ingin merebut kembali hak waris keponakannya yang bernama Satin. Di sisi lain, Kencana memilih menyamar jadi pengawal pribadi Alicia, putri dari Hardiman. Hal ini dilakukan Kencana buat menyelamatkan usaha batik Serat Cerita sekaligus mencari tahu siapa dalang pembunuhan ayahnya.

Konflik di sinetron ini bakal makin seru karena melibatkan banyak karakter dengan kepentingan berbeda. Ada Alicia Kuswardono yang diperankan Hannah Hannon, putri Hardiman yang mandiri dan empatik, yang ingin lepas dari kendali ayahnya. Lalu ada Bagas yang diperankan Dimas Andrean, kepala pengamanan Hardiman yang loyal tapi mulai goyah karena hati nurani dan cintanya pada Alicia.

Selain mereka, ada tokoh antagonis utama yaitu Hardiman Kuswardono yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Ada juga Valerie, istri muda Hardiman yang licik dan berambisi menguasai harta suaminya bersama kekasih gelapnya, Ervin. Ceritanya juga bakal melibatkan tokoh lain seperti Rahayu (ibu Kencana), Mbok Rahmi, Satin, Gading, dan Tuti.

Salah satu nilai unik dari sinetron ini adalah penggunaan batik sebagai bagian penting dalam cerita. Kamil Wahyudi selaku Executive Producer menjelaskan kalau pemilihan latar tradisional ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada penonton, mengingat kain batik masih sangat diminati.

Dari sisi pemain, Stefan William mengaku sangat menikmati proses produksi karena suasana kerja yang menyenangkan. Dia berharap serial ini mendapat respons positif dari penonton seperti karya-karyanya yang dulu. Sementara itu, Angela Gilsha merasa tertarik bergabung karena selama ini dia ingin mencoba peran yang tidak hanya drama, tapi juga punya unsur action, yang menurutnya jadi tantangan tersendiri.

Sutradaranya, Angling Sagaran, mengaku puas dengan proses produksi meski ini pengalaman pertamanya menggarap sinetron stripping. Dia merasa terbantu oleh tim profesional dan sudah melakukan riset serta analisis cerita sebelum produksi dimulai. Angling berharap karyanya ini bisa memberi warna baru bagi dunia pertelevisian Indonesia.

Bagi penonton yang ingin menonton dengan kualitas jernih, disarankan melakukan pemindaian ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB), pastikan fitur LCN sudah aktif sebelum proses pemindaian dilakukan.

Satu paket lengkap antara dendam, cinta, dan budaya batik. Kira-kira siapa yang bakal menang, misi balas dendam Glen atau perjuangan Kencana?