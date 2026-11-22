Hiburan

Maudy Ayunda sukses jadi pusat perhatian di malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2026 pada 20 November 2026. Datang bareng suaminya, Jesse Choi, Maudy tampil cantik maksimal dengan busana maternity yang memperlihatkan baby bump-nya.

Tapi, ada satu detail yang bikin kita semua auto-salut. Maudy nggak cuma sekadar tampil mewah, tapi juga menyelipkan pesan sosial lewat aksesori rambut berbentuk salam tiga jari atau three-finger salute. Buat yang belum tahu, simbol ini dikenal sebagai lambang perlawanan terhadap penindasan dan solidaritas, yang juga populer lewat novel serta film The Hunger Games dan berbagai gerakan pro-demokrasi.

Kombinasi antara gaya yang elegan dan pesan yang tajam bikin look Maudy kali ini punya karakter yang kuat banget. Kita bahas yuk detail busananya yang super detail.

Maudy memilih busana panjang berlengan panjang dengan potongan luar yang mirip tunik atau kebaya modern. Bagian samping busananya punya belahan atau side slit yang memperlihatkan lapisan dalam dengan warna senada. Karena potongannya longgar dan menjuntai, busana ini kasih ruang nyaman buat perut Maudy yang sedang membesar selama kehamilan, sekaligus bikin siluet tubuhnya tetap terlihat proporsional.

Warna yang dipilih juga juara banget, yaitu biru keabu-abuan yang lembut. Material kainnya bertekstur dan terlihat seperti anyaman, jadi penampilannya nggak terasa monoton dan tetap elegan. Salah satu bagian yang mencuri perhatian adalah aplikasi bordir pada busana Maudy.

Jujur, ide masukin simbol perlawanan ke acara formal kayak FFI itu jenius banget. Maudy membuktikan kalau fashion maternity nggak harus membosankan dan bisa jadi medium buat menyuarakan sesuatu. Menurut kalian, detail mana yang paling juara dari look ini?