Hiburan

Enzy Storia mengabarkan bahwa dirinya terkena virus dan parasit amuba lewat unggahan di Threads pada 19 November 2026. Dalam tulisannya, Enzy mengaku merasa sangat apes karena kondisi tersebut dan jujur mengatakan bahwa perutnya terasa sakit sekali.

Kabar ini langsung memancing reaksi warganet yang memberikan banyak doa agar Enzy segera pulih. Kondisi yang dialami Enzy ini berkaitan dengan Amebiasis, sebuah infeksi yang dipicu oleh parasit Entamoeba histolytica. Parasit ini biasanya masuk ke tubuh manusia lewat air atau makanan yang sudah terkontaminasi.

Secara umum, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menjelaskan bahwa banyak orang yang terinfeksi sebenarnya tidak merasakan gejala apa pun. Namun, ada juga yang mengalami kram, sakit perut, hingga diare. Kalau sudah masuk kondisi berat, infeksi ini bisa menyebabkan disentri amuba dengan ciri-ciri demam, sakit perut, dan tinja berdarah. Bahkan dalam kasus yang jarang terjadi, parasit tersebut bisa menyebar ke hati dan membentuk kumpulan nanah atau abses.

Meski begitu, gejala-gejala medis tadi adalah penjelasan umum dan tidak semua dialami oleh Enzy. Penyebab infeksinya pun tidak bisa dipastikan lebih jauh karena Enzy hanya menyebutkan virus dan parasit amuba tanpa merinci jenis virus maupun hasil pemeriksaan medis yang memastikan spesies parasitnya.