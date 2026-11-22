Hiburan

Icha Yang baru saja membagikan kabar bahagia karena mendapat undangan untuk tampil di TV China. Icha menunjukkan kontrak yang membuktikan bahwa dirinya akan menjadi bintang tamu dalam program Global Variety Show. Pencapaian ini nggak instan, karena Icha mengaku sudah memperjuangkan kesempatan tampil di sana selama dua tahun.

Dalam kontrak tersebut, namanya tertera sebagai Rica Christy Febriana (Yang Yina). Program ini bertujuan membangun panggung hiburan yang memadukan budaya serta pertukaran wawasan seni dan sastra dengan mengundang seniman dari berbagai negara. Acara ini dijadwalkan tayang perdana di saluran internasional CCTV4 setiap hari Minggu pukul 18.00 dan tayang ulang pada hari Sabtu minggu berikutnya pukul 10.30.

Untuk proses produksinya, rekaman acara akan berlangsung di Studio Taman Film dan Televisi Xingguang Beijing pada 22 hingga 24 November 2026.

Icha Yang sempat tampil di Club Mantra, PIK, Penjaringan, Jakarta Utara pada 20 November 2026. Di sana, dia membawakan sepuluh lagu Mandarin yang dipadukan dengan gerakan tari. Meski durasi tampilnya kali ini dipotong dari biasanya 60 menit menjadi 45 menit, Icha mengaku tetap senang dan menyebut semuanya tergantung permintaan.

Demi menjaga kualitas vokal saat tampil, Icha punya pantangan makanan yang ketat. Dia menghindari makanan berminyak dan gorengan, serta mengurangi makanan yang berpotensi memicu rasa gatal. Selain itu, dia juga mengurangi minuman yang terlalu manis agar suaranya tetap prima di atas panggung. Baginya, kesiapan fisik sangat menentukan kualitas pertunjukan seorang pekerja seni.

Icha merasa puas dengan sambutan pengunjung di Club Mantra dan menganggap penonton sebagai bagian paling istimewa yang membuat suasana panggung lebih berkesan. Dia juga mengapresiasi teman-temannya yang datang memberikan dukungan. Menjelang akhir wawancara, Icha mendoakan agar semua penonton sehat dan berumur panjang, serta berharap bisa kembali menghibur pengunjung di tempat tersebut atau di lokasi lainnya.