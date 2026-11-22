Hiburan

Penyanyi dangdut Iis Dahlia baru saja menjalani prosedur pengambilan lemak perut di Korea Selatan. Langkah ini diambilnya demi menjaga penampilan agar tetap oke.

Iya, habis dari Korea, ambil lemak perut, ungkap Iis Dahlia saat menjadi bintang tamu di acara Brownis baru-baru ini.

Iis Dahlia menghabiskan waktu sekitar 10 hari di Korea Selatan untuk keperluan operasi dan pemulihan. Selama proses tersebut, ia tidak sendirian karena ditemani oleh suaminya.

Proses pemulihannya ternyata super cepat. Iis Dahlia bercerita bahwa ia hanya butuh waktu satu hari untuk pulih sebelum akhirnya bisa jalan-jalan lagi. Setelah merasa sehat, ia menghabiskan waktunya dengan berkeliling pasar di sana.

Jujur saja, kita semua paham banget keinginan untuk tampil maksimal, tapi terbang jauh-jauh ke Korea cuma buat sedot lemak itu definisi totalitas yang sesungguhnya. Kira-kira setelah ini ada yang mau ikutan terbang ke sana juga nggak ya?