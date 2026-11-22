Hiburan

Miley Cyrus resmi menikah dengan kekasihnya, Maxx Morando, pada Sabtu, 21 November 2026. Prosesi pernikahannya digelar secara tertutup di Palm Springs, California, Amerika Serikat.

Kabar ini bikin heboh penggemar di seluruh dunia karena banyak yang nggak menyangka Miley bakal menikah lagi setelah sebelumnya gagal membina rumah tangga bersama Liam Hemsworth.

Hubungan Miley dan Maxx sendiri sebenarnya sudah berjalan hampir lima tahun. Selama ini, mereka juga tergolong low profile dan jauh dari pemberitaan sensasional, jadi momen ini benar-benar jadi babak baru yang manis buat Miley yang sudah berusia 33 tahun itu.

Jujur, kita senang banget melihat Miley akhirnya menemukan kebahagiaannya lagi. Semoga kali ini langgeng terus ya!