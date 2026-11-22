Hiburan

Momen kocak terjadi saat aktris senior Mpok Atiek diwawancarai awak media setelah menghadiri resepsi pernikahan Sean Gelael dan Hana Malasan. Di tengah obrolan, Mpok Atiek mendadak melakukan unboxing kotak suvenir pernikahan pasangan tersebut tepat di depan para wartawan.

Mpok Atiek mengaku sama penasarannya dengan para wartawan soal isi buah tangan dari putra Ricardo Gelael dan Rini S. Bono ini. Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, 21 November 2026 malam, ia sempat bingung cara membuka kotaknya. “Penasaran nih, bukanya kayak gimana nih? Bukanya gini kali ya,” ujarnya.

Keriuhan makin terasa saat beberapa awak media mengingatkan Mpok Atiek agar hati-hati karena menduga isinya adalah benda pecah belah. Namun, Mpok Atiek malah melontarkan candaan khasnya. “Eh kodok, eh kodok. Awas kodoknya,” kelakarnya sebelum akhirnya menunjukkan isi suvenir tersebut.

Ternyata, suvenir pernikahan Sean Gelael dan Hana Malasan itu berupa sebuah gelas yang memiliki tulisan atau kata-kata khusus pada bagian kemasannya.

Selain aksi unboxing yang jenaka, Mpok Atiek juga memberikan doa tulus untuk pasangan yang baru saja resmi menikah ini. Ia mendoakan agar rumah tangga Sean dan Hana langgeng dan bahagia.

Acara pernikahan Sean Gelael dan Hana Malasan pada 21 November 2026 berlangsung khidmat dengan kehadiran keluarga, sahabat, hingga tokoh nasional. Dalam prosesi tersebut, Sean mengucapkan ijab kabul dengan maskawin berupa 50 gram logam mulia dan uang tunai Rp21.112.026.

Jujur, aksi Mpok Atiek yang nggak sabaran mau buka suvenir ini benar-benar mewakili kita semua yang kalau datang ke kondangan pasti penasaran isinya apa. Kira-kira kalian tim yang langsung buka di lokasi atau bawa pulang dulu baru dibuka di rumah?