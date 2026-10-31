Vino G. Bastian ingatkan anak muda jangan mau jadi generasi instan

Hiburan

Vino G. Bastian mengajak generasi muda untuk menjauhi mentalitas serbainstan dan lebih menghargai proses dalam meraih kesuksesan. Pesan ini disampaikan Vino setelah pemutaran film Hamka: Awal Mula (Vol. 3) di Jakarta pada 28 Oktober 2026.

Menurut Vino, semangat anak muda tidak boleh terjebak jadi generasi instan dan harus berjuang dari bawah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak bisa didapat hanya dengan mengandalkan keinginan untuk hasil yang cepat, karena setiap orang perlu melalui proses panjang untuk membentuk kepribadian dan kemampuan yang kuat.

Vino menilai perjalanan hidup Buya Hamka bisa menjadi teladan dalam membangun karakter, memperkuat ilmu pengetahuan, serta memegang teguh prinsip hidup. Baginya, kisah Buya Hamka saat muda memberikan pelajaran tentang pentingnya kegigihan dalam mencari ilmu dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Ia berharap generasi muda tidak mudah berpuas diri, melainkan terus mengembangkan kemampuan dan memperkuat nilai-nilai pegangan hidup. Menurut Vino, selain punya ilmu, karakter, dan prinsip, hal yang paling benar adalah harus punya iman.

Vino merasa pesan dalam film Hamka: Awal Mula (Vol. 3) sangat relevan dengan kehidupan anak muda sekarang. Di tengah kemudahan teknologi, generasi muda diharapkan tetap paham pentingnya kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Ia ingin perjuangan Buya Hamka menjadi pengingat bahwa pencapaian besar butuh fondasi karakter dan pengetahuan yang kuat.

Film Hamka: Awal Mula (Vol. 3) sendiri merupakan bagian dari trilogi film biografi tentang Buya Hamka, sosok ulama, sastrawan, sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Film ini menyoroti masa muda Buya Hamka, termasuk semangat menuntut ilmu dan membangun prinsip hidup yang membentuk pemikirannya. Selain Vino G. Bastian sebagai pemeran utama, film ini juga melibatkan sejumlah aktor dan aktris lintas generasi.

Vino berharap kisah perjuangan tokoh nasional ini tidak hanya jadi cerita sejarah, tapi bisa menginspirasi anak muda untuk terus belajar dan tidak tergoda mencari jalan pintas menuju sukses. Jujur saja, di zaman yang apa-apa tinggal klik ini, diingetin soal proses memang agak berat, tapi ya memang itu kuncinya.