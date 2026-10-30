Nadia Omara video KHW Part 400 tembus 47 juta views!

Hiburan

Kreator konten horor Nadia Omara baru saja bikin heboh lewat video terbarunya di YouTube yang berjudul “PULANG – KHW PART 400”. Video ini bukan sekadar konten biasa, karena berhasil mencatat 47 juta penayangan hanya dalam kurun waktu empat hari.

Bayangkan saja, video dengan durasi sekitar dua jam 41 menit ini bisa ditonton sebanyak itu. Kita tahu kalau durasi sepanjang itu biasanya bikin orang malas nonton, tapi buat penggemar kisah horor dan misteri, sepertinya ini justru jadi tantangan yang seru.

Yang bikin makin spesial, judul “Pulang” ini adalah bagian ke-400 dari seri Kisah Horor Wawak !. Angka 400 ini jadi bukti nyata betapa panjang perjalanan dan konsistensi Nadia Omara dalam membangun serial horor di kanalnya sampai bisa mencapai titik ini.

Fenomena ini juga menunjukkan kalau genre horor memang punya daya tarik yang nggak ada habisnya buat pengguna media digital. Rasa penasaran penonton terhadap cerita misteri dan pengalaman menyeramkan terbukti mampu mendorong mereka buat mengikuti kisah sampai selesai.

Keberhasilan video ini juga memperlihatkan betapa luasnya jangkauan konten digital saat ini. Dengan platform berbagi video, seorang kreator bisa menjangkau audiens dalam skala besar, dan respons mereka bisa langsung terlihat dari jumlah interaksi serta penayangan yang meledak.

Kira-kira siapa nih yang sudah nonton sampai habis tanpa skip?